Erdogan sul conflitto Ucraina-Russia: "L'accordo sul grano può portare alla pace"

12 Novembre 2022 - 12.26

Sentire parlare di pace un autocrate come lui è il segno dei tempi. Ma perfino la Turchia potrebbe fare qualcosa di utile nella guerra tra Ucraina e Russia anche se in cambio Erdogan vuole mani ancora più libere per reprimere i curdi e gli oppositori interni.

«La cosa più importante è far funzionare il corridoio del grano, può aprire la strada alla pace». Lo ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in conferenza stampa in Uzbekistan, dove è tornato a parlare del ruolo di mediatore della Turchia nel conflitto tra Russia e Ucraina

«Ci stiamo sforzando per fare del corridoio del grano il corridoio della pace. Crediamo che la strada migliore sia quella di un dialogo che può portare alla pace. Per rendere ciò possibile è necessario mantenere il dialogo aperto non solo con Putin, ma anche con Zelensky. Cercheremo le strade che attraverso la mediazione portino alla pace, ma ora la priorità è al corridoio del grano», ha sottolineato Erdogan.

Il presidente turco si è poi soffermato sull’export dei prodotti russi, previsto dall’accordo siglato a luglio tra russia e Ucraina con la mediazione di Turchia e Onu, ma non ancora partito, tanto da mettere a rischio la tenuta dell’intesa. «Faremo uscire ammoniaca e fertilizzanti (russi ndr), Come ha fatto presente il presidente Putin, quest’accordo è stato concluso per i Paesi dell’Africa in difficoltà, come Sudan, Somalia e Mali e mi ha proposto di mandare frumento verso questi Paesi senza costi. Una mossa che rivela sensiblilità», ha chiosato Erdogan.