Ucraina, gli 007 di Londra: "I russi hanno difficoltà ad addestrare i 300 mila riservisti arruolati"

5 Novembre 2022 - 16.32

Guerra in Ucraina al momento non ci sono possibilità di pace. Ma chissà: i 300mila militari russi arruolati nell’ambito della mobilitazione straordinaria annunciata a settembre stanno fornendo «poca capacità di combattimento offensivo aggiuntivo», a causa delle difficoltà di addestrarli. E’ quanto sostiene l’intelligence britannica nel consueto aggiornamento sulla guerra in Ucraina, secondo cui le nuove truppe inviate al fronte vengono dispiegate con «poco o nessun addestramento».

Ciò è dovuto in parte alla carenza di munizioni e di strutture e in parte al fatto che molti ufficiali e istruttori esperti stanno combattendo in Ucraina, e molti probabilmente sono già morti, ha aggiunto sottolineato l’intelligence.

Che su twitter scrive: «A questi problemi si aggiungerà l’ulteriore ciclo di coscrizione regolare autunnale, annunciato il 30 settembre e iniziato il primo novembre, che di solito prevede l’ingresso di altri 120.000 effettivi. I nuovi coscritti mobilitati hanno probabilmente una formazione minima o nulla.

Le forze russe si stanno addestrando in Bielorussia a causa della carenza di personale addestrativo, munizioni e strutture in Russia. Il dispiegamento di forze con un addestramento scarso o nullo fornisce una scarsa capacità di combattimento offensivo aggiuntivo».