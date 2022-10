L'intelligence di Kiev accusa: "L'Iran invia materiale militare e consiglieri alla Russia"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 18.20

Guerra in Ucraina e accuse tra Kiev e Mosca. L’intelligence ucraina ha denunciato che l’Iran ha iniziato a fornire giubbotti antiproiettile ed elmetti all’esercito di Mosca, avvertendo che un gruppo di «consiglieri» iraniani è già entrato in territorio russo per formare le truppe.

Come precisato dalla Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, la Russia attualmente non è in grado di fornire materiale militare alle sue truppe dispiegate sul territorio ucraino, motivo per cui ha richiesto l’aiuto dell’Iran.

Dall’Ucraina sostengono di avere informazioni che 1.500 giubbotti antiproiettile e altrettanti elmetti prodotti dall’Iran sono attualmente stoccati in un centro logistico nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina.

Secondo l’intelligence, inoltre, Teheran invierà un gruppo di istruttori che addestreranno le truppe russe all’uso di un nuovo modello di missile di produzione iraniana e la cui consegna inizierà «nel prossimo futuro».