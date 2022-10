Gli 007 di Kiev arrestano due manager accusati di collaborazionismo con la Russia

globalist Modifica articolo

23 Ottobre 2022 - 17.00

Preroll

Guerra sul campo, guerra di spie e guerra economica. Il servizio di intelligence ucraino Sbu ha arrestato il presidente e il capo del dipartimento delle attività all’estero di un’azienda nazionale produttrice di motori per aerei, la Motor Sich, sospettati di avere collaborato con la Russia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo fa sapere la Sbu in una nota.

Middle placement Mobile

Il loro arresto fa seguito a un’indagine penale sulla «fornitura illegale di equipaggiamento militare da parte della Motor Sich per gli aerei d’attacco russi», ha aggiunto la Sbu. I due uomini sono sospettati di «collaborazione» e «assistenza allo Stato aggressore».

Dynamic 1

Secondo l’intelligence ucraina, la direzione dello stabilimento della società nella regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale, in parte controllata dalle forze russe, «ha agito in collusione» con il conglomerato della difesa russa Rostec.

«I sospetti avrebbero stabilito un canale transnazionale per la consegna illegale all’ingrosso di lotti di motori per aerei nel Paese aggressore», ha affermato la Sbu, aggiungendo che la Russia li avrebbe usati per produrre e riparare elicotteri da combattimento, del tipo utilizzato durante l’invasione russa dell’Ucraina.

Dynamic 2

Gli indagati avrebbero inoltre aggirato le sanzioni vendendo i motori ad aziende del Medio Oriente, Europa e Asia orientale che avrebbero effettuato ordini per conto di un «partner straniero».