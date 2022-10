I mercenari del gruppo Wagner preparano una fortificazione anticarro per fermare gli ucraini

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022

Mercenari ad alto tasso nazista che lottano per lo Zar Imperialista. Una fortificazione anticarro di quasi due chilometri, composta da quattro file di piramidi di cemento, con una grande trincea, è stata creata nei pressi della località di Hirske, occupata dai russi nell’est dell’Ucraina.

Lo ha riportato la Cnn sulla base di nuove immagini satellitari di Maxar Technologies, spiegando come i russi sperino in questo modo di poter fermare mezzi e tank ucraini. Media russi, ha riferito ancora la Cnn, hanno parlato della fortificazione chiamandola `Linea Wagner´, in riferimento al Gruppo Wagner, ma – sebbene possa contribuire alla difesa da un attacco frontale – nulla impedisce di girare intorno alle fortificazioni.

Zvedza Tv ha parlato di una «seconda linea di difesa», mentre Ria/Fan ha pubblicato una mappa affermando che il Gruppo Wagner continuerà a realizzare la sua «linea».