Ucraina, Mosca accusa gli Stati Uniti: "Sono parte del conflitto"

9 Ottobre 2022 - 11.27

In via riservata trattano per trovare una via d’uscita che salvi il collo di Putin. Ma all’esterno rilanciano la loro propaganda della guerra per procura, come se l’Ucraina non l’avesse invasa la Russia ma al contrario loro avessero subito un tentativo di invasione ucraina.

«Gli Stati Uniti aiutano Kiev a reclutare mercenari stranieri e forniscono indicazioni su come condurre le ostilità, il che rende Washington una parte del conflitto in Ucraina». Lo ha detto in un’intervista alla Tass il direttore del secondo dipartimento dei Paesi della Csi del Ministero degli Esteri russo, Aleksey Polischuk.

«Washington continua a consegnare armi pesanti al regime di Kiev, a fornirgli dati di intelligence provenienti da numerosi satelliti militari e commerciali, ad aiutarlo a reclutare mercenari stranieri e fornire indicazioni su come condurre le operazioni militari. Tutto questo lo trasforma in un partecipante nel conflitto Anche molti esperti occidentali ritengono che gli Stati Uniti stiano conducendo una `guerra per procura´ con la Russia in Ucraina», ha aggiunto.