Zelensky: "Nella direzione di Bakhmut ci sono battaglie difficili e dure"

globalist Modifica articolo

8 Ottobre 2022 - 22.03

Preroll

Guerra in Ucraina, al momento non c’è tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato nel suo discorso serale che sono in corso battaglie molto dure nella direzione di Bakhmut.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Durante questa giornata, i movimento dei nostri militari, del Servizio di sicurezza dell’Ucraina, della Guardia nazionale e di tutti coloro che sono coinvolti in azioni attive sono proseguiti in azioni nell’est e nel sud del nostro stato. Manteniamo posizioni nel Donbass, in particolare in direzione Bakhmut, dove ora ci sono battaglie molto, molto difficili, molto dure».

Middle placement Mobile

«Oggi vorrei elogiare ancora una volta i nostri soldati della 93a brigata meccanizzata separata Kholodny Yar per il loro coraggio, per la loro resistenza in questa direzione», ha aggiunto Zelensky.