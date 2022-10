Ucraina, la Russia nomina il generale Surovikin capo dell'operazione militare

globalist Modifica articolo

8 Ottobre 2022 - 19.14

Guerra in Ucraina e disfatta (momentanea) della Russia. L’esercito russo ha annunciato oggi la nomina di un nuovo comandante della sua “operazione militare speciale” in Ucraina dopo l’arretramento di fronte alla decisa offensiva delle forze di Kiev e mentre in Russia stessa emergono critiche rispetto all’andamento della guerra.

“Il generale di corpo d’armata Sergey Surovikin è stato nominato comandante del gruppo combinato di truppe nella zona dell’operazione militare speciale”, ha comunicato il ministero della Difesa russa su Telegram.

Surovikin ha 55 anni ed è un veterano della guerra civile in Tagikistan negli anni ’90, della seconda guerra cecena negli anni 2000 e dell’intervento in Siria dal 2015.

In precedenza guidava il raggruppamento di forze nel sud dell’Ucraina.

Il nome del suo predecessore non era mai stato comunicato ufficialmente rivelato, a secondo i media russi si trattava del generale Alexander Dvornikov.