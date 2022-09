Blinken: "L'Ucraina continuerà a usare le armi Usa per riprendere i territori occupati dai russi"

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 19.33

La guerra non si ferma e, anzi, prosegue senza sosta, Anche perché la Russia ha alzato il livello di minaccia ed è ferma alla sua richiesta di sostanziale capitolazione di Kiev alle sue richieste.

– Gli ucraini continueranno ad usare le armi fornite dagli Stati Uniti per riprendere i territori occupati dai russi, comprese le regioni che presto saranno annesse alla Russia. Lo ha detto Antony Blinken rispondendo ad una domanda durante una conferenza stampa.

«Sono stato chiaro nel dire che l’Ucraina ha assolutamente il diritto di difendersi in tutto il suo territorio, anche riprendendo le aree che sono state illegalmente occupate in un modo o in un altro dalla Russia», ha affermato il segretario di Stato, ribadendo che gli Usa non riconosceranno «mai» i referendum farsa nelle quattro zone occupare in Ucraina sulla base dei quali Vladimir Putin potrà proclamare nei prossimi giorni l’annessione.

«Dal momento che non vi sono assolutamente cambiamenti nei territori che sono per essere annessi alla Russia, per quanto riguarda noi o gli ucraini, gli ucraini continueranno a fare quello che devono fare per riprendere la terra che gli è stata tolta e noi continueremo a sostenere questo sforzo», ha concluso Blinken ricordando che Washington «imporrà presto costi aggiuntivi alla Russia per le annessioni».