Kiev: "I soldati russi tentano di scappare verso la Crimea"

14 Settembre 2022 - 18.30

La guerra in Ucraina è in una fase molto incerta. C’è la controffensiva ucraina ma non è detto che possa esserci una reazione da parte delle truppe di Mosca.

I soldati russi dispiegati nel sud dell’Ucraina starebbero ripiegando verso la Crimea. «Vediamo i tentativi degli occupanti di fuggire verso la Crimea dove si stanno raggruppando. Sarà più facile per noi: i raggruppamenti di equipaggiamento militare sono un grande obiettivo», ha detto in un briefing Natalia Humeniuk, portavoce del comando meridionale ucraino, citata dalla Cnn.