Salvini il fan di Putin attacca ancora le sanzioni alla Russia e definisce le politiche green 'ideologiche'

3 Settembre 2022 - 13.27

Andava in giro a fare l’uomo sandwich di Putin e anche adesso tutte le sue presew di posizione (pur tra arzigogoli e giri di parole) vanno nella direzione auspicata dalla Russia di Putin: «L’Europa è corresponsabile di questi aumenti con politiche `green´ ideologiche, con sanzioni alla Russia, e deve essere l’Europa a proteggere famiglie e imprese».

Così Matteo Salvini a Cattolica. Rispondendo a chi gli chiedeva come il centrodestra avrebbe cambiato il Pnrr, in particolare sui progetti di sostenibilità ambientale, ha premesso che «l’emergenza adesso è la bolletta della luce e del gas. Tutto quello che verrà a ottobre, novembre, dicembre ha tempo per essere affrontato». Occorre «proteggere famiglie e imprese, altrimenti qua non c’è Pnrr, non c’è sviluppo, non c’è salario minimo, non c’è salario massimo», ha aggiunto.

No al blocco dei visti per i russi

L’ipotesi di un blocco dei visti d’ingresso per i cittadini russi «sarebbe una follia» per Matteo Salvini. «Putin, il governo, i ministri, gli oligarchi, i generali – ha aggiunto -: non possiamo punire centinaia di migliaia di persone, perché se c’è un ministro italiano che sbaglia ce la prendiamo con lui e non con il popolo italiano in generale».

Sulla vicenda, il segretario della Lega ha detto che «si sta perdendo il senno». «Fermiamo la guerra, blocchiamo chi l’ha scatenata: quelli che hanno invaso l’Ucraina mi fanno orrore – ha detto ancora -. Le sanzioni stanno invece alimentando la guerra».