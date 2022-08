Controffensiva ucraina a Kherson, Kiev chiede di non dare informazioni e Mosca annuncia: "Respinta"

globalist

29 Agosto 2022 - 19.58

La controffensiva c’è o non c’è? C’è ma Kiev vuole tenere un profilo basso.

La presidenza ucraina ha chiesto ai media locali di evitare di diffondere informazioni non ufficiali sull’annunciata controffensiva delle forze armate di Kiev verso Kherson, su cui anche l’esercito ha chiesto di evitare speculazioni. Lo ha detto il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak, citato da Unian. «Capisco i nostri desideri e i sogni. Tuttavia, suggerisco di procedere con commenti prudenti riguardo a qualsiasi nostra azione militare. Pertanto, vorrei ricordare ancora una volta a tutti i politici, esperti e leader dell’opinione pubblica l’importanza di non manipolare e non speculare sulle informazioni relative all’andamento delle operazioni militari prima delle dichiarazioni ufficiali dei rappresentanti delle forze armate o del ministero della Difesa dell’Ucraina», ha osservato Podolyak.

Mosca conferma l’attacco ma sostiene di averlo respinto

L’offensiva tentata dall’esercito ucraino nelle regioni meridionali di Kherson e Mykolaiv, condotta in tre direzioni, è stata respinta dalle forze russe, che hanno inflitto al nemico «pesanti perdite». Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca, citato da Interfax, secondo cui gli ucraini hanno perso oltre 560 uomini, 26 tank, 23 mezzi di trasporto del personale militare e due aerei.