La Russia distrugge un impianto di stoccaggio di petrolio delle truppe ucraine

28 Agosto 2022 - 16.46

Il ministro della Difesa di Mosca ha annunciato che le forze aerospaziali del proprio paese hanno distrutto, ricorrendo ad armi ad alta precisione, un impianto di stoccaggio di petrolio nella regione di Dnipropetrovsk, da cui le truppe ucraine hanno ricevuto carburante.

“Nell’area della città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, è stato distrutto un impianto di stoccaggio di petrolio, da cui è stato fornito carburante ai reparti delle Afu (Forze armate dell’Ucraina) nel Donbass”, ha affermato il ministero.

La Russia ha lanciato un’operazione militare in Ucraina il 24 febbraio, dopo che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per difendersi dalle forze ucraine. I Paesi occidentali hanno lanciato una campagna di sanzioni contro Mosca e hanno fornito armi all’Ucraina per la difesa del suo territorio.