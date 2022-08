Vi racconto la morte di Alaa, 5 anni, uccisa a Gaza dalle bombe israeliane

Umberto De Giovannangeli

13 Agosto 2022 - 12.38

Della comunità arabo-israeliana, Ahmad Tibi parlamentare della Joint List, già vice presidente della Knesset (il Parlamento israeliano), è una delle figure storiche, nel mirino della destra oltranzista israeliana per le sue posizioni radicali. Chi scrive ha avuto modo di conoscerlo più di trent’anni fa, quando Tibi, con grande scandalo della destra israeliana che lo accusava di tradimento e di essere in combutta con i “terroristi dell’Olp”, era anche consigliere personale di Yasser Arafat. D’allora abbiamo avuto modo di conversare più volte. La sua serietà come il suo coraggio sono fuori discussione. A riprova, l’ennesima, è un suo recente articolo, tra analisi e racconto, dal fortissimo impatto emotivo e dall’altrettanto forte denuncia politica. . Scrive Tibi, su Haaretz: “ Lo scorso venerdì pomeriggio, Israele ha lanciato un attacco a sorpresa piuttosto atteso. Nella migliore tradizione democratica, ogni governo ad interim effettua un proprio attacco. Dopo due giorni e mezzo dell’ultimo blitz contro il ghetto di Gaza, che conta circa due milioni di palestinesi e che non ha né esercito né marina né aviazione, i titoli dei giornali ebraici annunciavano ancora una volta un'”operazione riuscita” e “nessuna vittima”.

È una conclusione necessaria quando non si contano le vittime tra i palestinesi, che i media israeliani si ostinano a non contare, negandone sistematicamente l’esistenza. Nell’illusione della realtà israeliana, non c’è Gaza, non c’è assedio e non c’è nemmeno occupazione. È un vero giardino dell’Eden, e Israele si ostina a non assaggiare il frutto dell’albero della conoscenza. Senza sapere e senza vedere.

Da questo punto, la strada è breve per declamare “false accuse” o “antisemitismo” in risposta a qualsiasi critica alla politica israeliana nei territori occupati. Dopo tutto, se non c’è occupazione, di cosa sono colpevoli gli israeliani? E se sono accusati, si tratta apparentemente di un caso di odio infondato. Quando si tratta dei palestinesi in generale e di Gaza in particolare, Israele gode di un’immunità speciale. Nonostante l’occupazione e l’oppressione e il pieno controllo militare da terra, aria e mare – fa finta che non esistano, che Israele non abbia nemmeno una minima responsabilità nei confronti dei nativi di un luogo che detiene e controlla. Massimo controllo e minima responsabilità. Questa è la formula. I bisogni primari – elettricità, acqua, gas, mezzi di sussistenza, cure mediche, assistenza umanitaria, medicinali – la vita stessa – non sono presumibilmente di sua competenza. È tutto merito di Allah.

“Francamente, la situazione qui è molto difficile”, racconta Manal, madre di tre figli che lavora in un ospedale. “Siamo esausti. La strada fuori è buia, terribilmente buia. Di notte non si vede nulla. A questo punto a Gaza non c’è elettricità da due giorni. Tutto è crollato perché l’esercito impedisce le spedizioni di carburante. Di giorno fa molto caldo, senza elettricità, ma è spaventoso uscire all’aria aperta. E senza elettricità, l’acqua non scorre nemmeno nel lavandino e nel bagno di casa nostra. Ho messo un secchio nel bagno. “La guerra è arrivata all’improvviso”, ha proseguito. “Non me l’aspettavo. Dicono che la guerra è contro la Jihad islamica, ma in realtà stanno uccidendo anche i civili e io ho paura di andare al supermercato”.

Tornando a venerdì, la sera dell’attacco, meno di due ore dopo l’inizio degli assalti è morta Alaa Qadoum, 5 anni. Le sue immagini sono circolate sui social media e sono state travolgenti. Le immagini del suo funerale, quelle del suo corpicino tra le braccia del padre e del nonno sconvolti, hanno inondato i social media, raggiungendo ogni famiglia.

Quasi tutte le famiglie. Nella stampa ebraica, la sua morte non ha fatto notizia. A parte una manciata di post sui social media, era impossibile sapere che era morta. Una bambina palestinese morta in guerra non fa notizia. Non ha un nome o un volto, certamente non per il pilota che ha sganciato la bomba che ha messo fine alla sua vita. Chi ha ucciso Alaa – come chi ha ucciso altri 732 bambini a Gaza negli ultimi dieci anni – aveva la licenza di uccidere.

Quando un intero Paese è dietro di loro, i loro nomi e i loro volti sono segreti di Stato riservati a pochi eletti. Ma Duniana al-Amour, un’artista di 23 anni uccisa in un bombardamento, e molti altri hanno un nome. Sabato sera è arrivata la notizia di un attacco a Jabalya, con decine di feriti e morti, tra cui tre bambini, una cifra che sarebbe “non definitiva”. Il titolo del notiziario israeliano Channel 12 News era “L’Idf attacca a Jabalya”. Anch’io ho condiviso le immagini e ho twittato in inglese che questo era ciò che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stavano giustificando in nome del “diritto di Israele a difendersi”, come se si trattasse di difendere la propria casa e non di attacchi selvaggi dall’interno della casa.

I palestinesi muoiono in attacchi dall’alto, nei loro salotti, nelle loro camere da letto o nel cortile accanto alle loro case, vicino alla moschea, nel quartiere, senza una sirena antiaerea, senza una stanza rinforzata in cui ripararsi e senza Iron Dome – e con pochi secondi in cui correre e cercare riparo dai bombardamenti.

La trasmissione è stata piena di invettive, minacce e imprecazioni. Quando sono stati sollevati dubbi e sono stati diffusi video che indicavano che con ogni probabilità i bambini erano stati uccisi dall’esplosione di un razzo della Jihad islamica, il tweet è stato rimosso, con invettive, imprecazioni e minacce a seguire.

Anche in guerra si commettono errori, ma l’errore più grave in guerra è la guerra stessa. Ma ho detto che ogni vittima della guerra è responsabilità di un governo israeliano che ha iniziato una guerra di sua iniziativa. Tutti i critici si sono scagliati contro di me, definendomi un bugiardo, un sostenitore del BDS, uno che diffonde libelli di sangue e quant’altro. Commentatori dei social media, ministri del governo, candidati alle elezioni primarie e membri della Knesset hanno detto che dovrei essere espulso dalla Knesset e dal Paese.

Le è stata data l’opportunità di approfittare di un singolo incidente per liberarsi della responsabilità di ogni massacro che Israele ha commesso contro i palestinesi dal 1948 e per sostenere che Israele non ha mai ucciso un bambino palestinese. E in ogni caso, i bambini palestinesi “trovano la morte”. Non vengono uccisi o schiacciati nelle loro case.

L’Israele ebraico è stato addestrato troppo bene per riconciliarsi con l’assassinio di palestinesi, compresi bambini e giornalisti. (Nel tentativo di disumanizzare i palestinesi, di privarci della nostra umanità, gli israeliani si stanno spogliando della loro umanità di base – e la loro compassione ed empatia si fermano alla barriera di confine, al checkpoint di Erez verso Gaza. Non passa giorno o settimana in cui l’esercito non uccida un palestinese armato o un civile.

Se si fa una ricerca su Google in ebraico di “bambini di Gaza uccisi dalle forze israeliane”, si trovano pochi risultati e troppe immagini. Una persona ragionevole che voglia ottenere dati in ebraico avrà difficoltà e farebbe meglio a passare all’inglese. Secondo i rapporti esistenti, Israele ha eliminato 732 bambini a Gaza nel decennio tra il 2011 e il 2021. Nel maggio dell’anno scorso, Israele ha ucciso 67 bambini a Gaza, quasi senza alcuno scrupolo.

Mentre tutti cercavano un’immagine di vittoria l’anno scorso, la prima pagina del New York Times, seguita da quella di Haaretz, forniva un’immagine di perdita, le foto dei bambini che Israele aveva ucciso durante l'”operazione”, una delle più costose che i bambini di Gaza abbiano conosciuto dal 2014, quando le forze dell’esercito israeliano uccisero più di 500 bambini a Gaza in 50 giorni.

I numeri sono sempre oggetto di controversie storiche, ma sembra che il mio punto di vista sia chiaro. Israele si è onestamente e giustamente guadagnato lo status di sospetto immediato. E questo senza dire una parola sul fatto che, volenti o nolenti, un’occupazione porta con sé la responsabilità per gli occupati. È così semplice.

I bambini non sono numeri o statistiche. Hanno nomi e volti e fratelli e famiglie che vengono spezzate e che non riescono a continuare a essere ciò che erano una volta.

L’Israele ebraico si è abituato a uccidere i bambini rivendicando il monopolio della verità, dei fatti, della narrazione e, cosa non meno importante, della moralità. Per dirla con le parole di Golda Meir, “saremo… in grado di perdonare gli arabi per aver ucciso i nostri figli, ma sarà più difficile per noi perdonarli per averci costretto a uccidere i loro figli. La pace arriverà quando gli arabi ameranno i loro figli più di quanto odiano noi”.

Non ci sono bambini, perché “sono tutti terroristi”, e se ci sono bambini e vengono uccisi, non sono gli israeliani ad averli uccisi. Sono palestinesi armati e se ci sono state uccisioni, sono state accidentali o necessarie o marginali. È il classico caso di incolpare la vittima senza assumersi una minima responsabilità per la scelta strategica crudele e priva di moralità dell'”esercito più morale” del mondo – attaccare il popolo palestinese nel tentativo ostinato di cancellare le sue speranze di libertà e indipendenza.

Una società che ha un ricordo vivido del cane Zili dell’esercito israeliano ucciso a Nablus, ma che non conosce il volto o il nome di Alaa Qadoum, è una società che sta chiudendo i suoi sentimenti per la sofferenza e le uccisioni che i suoi figli e la sua leadership stanno causando a un popolo sotto occupazione e assedio. E ancora: chi ha ucciso Shireen Abu Akleh?

Così Tibi.

Infanzia negata

Dopo oltre 15 anni di vita sotto blocco, nella Striscia di Gaza, quattro bambini su cinque dichiarano di soffrire di depressione, angoscia e paura. Sono questi i risultati del Rapporto “Intrappolati”, diffuso da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini e garantire loro un futuro.



La ricerca ha rilevato che il benessere mentale di bambini, giovani e operatori sanitari nell’area è notevolmente peggiorato negli anni. I bambini che segnalano disagio emotivo a Gaza, infatti, sono l’80%, in netto aumento rispetto al 55% del 2018, quando è stato realizzato uno studio simile. Questi dati mostrano, ancora una volta, come la situazione attuale abbia un impatto profondamente negativo sul benessere dei bambini e sulla loro speranza in un futuro migliore.



Il rapporto “Intrappolati”, ha rilevato un considerevole aumento di bambini che hanno riferito di sentirsi spaventati (84% rispetto al 50% del 2018), nervosi (80% rispetto al 55%), tristi o depressi (77% rispetto al 62%) e in lutto (78% contro 55%). Più della metà di loro ha pensato al suicidio (il 55% di loro) e tre su cinque hanno commesso atti di autolesionismo (59%).



Negli ultimi 15 anni, i bambini nella Striscia di Gaza sono stati vittime di sei eventi che hanno avuto un impatto devastante su di loro: stiamo parlando di cinque picchi di violenza a cui si aggiunge la pandemia da Covid-19, che oltre al blocco terrestre, aereo e marittimo imposto dal governo di Israele limita la loro vita. Dei due milioni di abitanti di Gaza, il 47% è costituito da bambini e più di 800mila di loro non hanno mai conosciuto una vita senza blocco

Oltre ai danni fisici, alla privazione economica e alla mancanza di accesso a servizi essenziali come l’assistenza sanitaria, secondo il rapporto di Save the Children, il blocco ha generato una profonda emergenza sulla salute mentale di bambine, bambini e adolescenti.

Amr, 14 anni, ricorda ancora il terrore che ha provato durante l’escalation di violenza dell’anno scorso: “Di notte non riuscivo a dormire perché avevo gli incubi. Avevo davvero paura che avrebbero bombardato la nostra casa o avrebbero bombardato di nuovo i nostri vicini. Ero terrorizzato. Raccontavo a mio padre degli incubi e lui mi rassicurava dicendomi che non sarebbe accaduto. Poi tornavo a letto e cercavo di dormire di nuovo”.

I genitori o caregiver che hanno partecipato alla raccolta dati dell’Organizzazione, hanno sottolineato che il 79% dei bambini e degli adolescenti hanno avuto un aumento degli episodi di enuresi notturna rispetto agli scorsi anni e il 78% che i propri figli spesso non hanno completato i compiti. Circa il 59% di loro ha affermato che c’è stata una crescita del numero di minori che hanno difficoltà nel linguaggio e nella comunicazione, o che soffrono di mutismo reattivo temporaneo, un sintomo che è conseguenza di traumi o abusi. Come sottolinea Save the Children, tutti questi aspetti hanno un enorme impatto, sia nell’immediato che a lungo termine, sullo sviluppo, l’apprendimento e l’interazione sociale di bambine, bambini e adolescenti.



Secondo il rapporto “Intrappolati”, gli stessi genitori e caregiver stanno sperimentando livelli più elevati di stress emotivo e il 96% di loro riferisce di sentirsi infelice e costantemente ansioso.



“I bambini di Gaza con cui abbiamo parlato per questo realizzare questo rapporto, hanno raccontato di vivere in un perenne stato di paura, preoccupazione, tristezza e sofferenza, in attesa che scoppi il prossimo round di violenza e che si sentono incapaci di dormire o di concentrarsi. L’evidenza fisica del loro disagio, con enuresi notturna, perdita della capacità di parlare o di completare i compiti di base, è scioccante e dovrebbe servire da campanello d’allarme per la comunità internazionale”, dichiara Jason Lee, Country Director di Save the Children nei Territori Palestinesi Occupati.



“Già cinque anni fa, genitori e caregiver ci dicevano che la loro capacità di sostenere i propri figli era al limite a causa del blocco, della povertà cronica e dell’insicurezza e che molto probabilmente sarebbe stata completamente annullata in caso di un altro conflitto. I dati del nostro rapporto mostrano che le loro preoccupazioni purtroppo si sono avverate” ha proseguito Jason Lee.



“Chiediamo a tutte le parti di affrontare le cause profonde di questo conflitto e di adottare misure per proteggere tutti i bambini e le famiglie che meritano di vivere in sicurezza e con dignità. Abbiamo bisogno di una cessazione immediata delle ostilità e dello stop alle privazioni economiche che sono enormi fattori di stress nella vita dei bambini, così come un’azione per sostenere il potenziale di resilienza dei bambini e delle loro famiglie nella Striscia di Gaza”, conclude Jason Lee.



Ameera, 14 anni, ci ha raccontato come la sua vita sarebbe cambiata se l’embargo fosse stato rimosso oggi, dicendoci che si sarebbe “…sentita più connessa al mondo intero”. “Potrei fare quello che voglio e andare dove voglio. Studierei informatica e in particolare mi laureerei in progettazione di realtà virtuale. Questo è ciò che voglio davvero fare nella vita, ma non posso farlo qui a Gaza, non abbiamo un programma del genere”, ha commentato.



Ma l’aspirazione di Ameera rischia di restare imprigionata come la sua vita e quella di due milioni di palestinesi, gli abitanti della Striscia, la maggioranza dei quali ha meno di diciott’anni, che da oltre 15 anni Israele tiene in cattività. Nell’inferno di Gaza non c’è spazio neanche per sognare.