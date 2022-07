Kiev accusa Mosca: "Abbandona i cadaveri dei soldati e non risarcisce le famiglie"

globalist

28 Luglio 2022 - 18.11

Guerra in Ucraina, ogni giorno nuovi orrori. Niente corpo da seppellire e quindi niente risarcimento.

E’ il drammatico meccanismo messo in atto dai russi secondo quanto denunciato dal ministero degli Esteri ucraino. “I russi non prelevano i cadaveri dei soldati dal campo di battaglia – spiega Oleg Nikolenko – perché, secondo la loro legislazione, la famiglia di ogni morto riceve sette milioni di rubli. Se il soldato è scomparso nessun corpo significa niente soldi”.

La denuncia arriva dalle colonne dell’intervista all’Irish Time. Secondo l’agenzia russa Interfax, a marzo Putin avrebbe dichiarato al Consiglio di sicurezza russo che le famiglie dei militari uccisi nella cosiddetta” operazione militare speciale” in Ucraina avrebbero ricevuto un pagamento forfettario di 7,421 milioni di rubli (circa 121.000 euro), in aggiunta a un compenso mensile.



Il bilancio – Gli ultimi dati comunicati dall’Ucraina parlano di oltre 40.200 caduti tra i soldati russi dallo scoppio del conflitto. A questi si aggiunge la distruzione di 1.742 carri armati, 3.979 mezzi corazzati, 117 sistemi di difesa antiaerea, 190 elicotteri, 222 aerei, 729 droni e 15 navi.