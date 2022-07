globalist

23 Luglio 2022 - 16.28

Fanno un accordo la sera e lo violano la mattina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’attacco missilistico russo odierno al porto di Odessa dimostra che Mosca ha finalmente trovato il modo di non attuare l’accordo sul grano concluso con Nazioni Unite, Turchia e Ucraina. “Questo dimostra solo una cosa: non importa cosa dica o prometta la Russia”, ha precisato Zelenskiy in un video pubblicato su Telegram. Mosca “trovera’ il modo di non attuare”, l’intesa, ha aggiunto. Lo riporta il Guardian.

Attacco al porto di Odessa non ha causato danni significativi

II due missili russi che hanno colpito il porto di Odessa non hanno causato danni significativi: lo ha detto la portavoce del comando militare meridionale dell’Ucraina, Natalia Humeniuk all’emittente pubblica “Suspilne”. Una stazione di pompaggio è stata colpita da uno dei missili e l’altro ha provocato un piccolo incendio che ha danneggiato alcune abitazioni intorno al porto.

Kiev: raid russo a Odessa mirato contro deposito di grano

“I russi hanno colpito il porto di Odessa in Ucraina esattamente dove era immagazzinato il grano”. Lo ha affermato Yuriy Ignat, portavoce del Comando dell’Aeronautica militare dell’Ucraina. “In realtà due missili sono stati abbattuti mentre altri due hanno colpito le infrastrutture portuali. È chiaro il motivo per cui si sta facendo tutto questo – ha precisato Ignat -. Il raid ha colpito esattamente il luogo dove si trovava il grano. Ecco quanto valgono questi accordi con un Paese terrorista”. Lo riporta l’Ukrainska Pravda.