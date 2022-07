Lavrov il bugiardo: "La Russia non ha mai bloccato le esportazioni di grano ucraino"

globalist

19 Luglio 2022 - 10.08

Preroll

Nelle settimane scorse ha persino detto che la Russia non aveva invaso l’Ucraina e oggi l’autocrate putiniano nega perfino l’evidenza che più evidenza non si può.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La crisi del grano per la quale è intervenuto perfino l’Onu e per la quale ci sono trattative è stata provocata unicamente dalla Russia che mentre ruba il grano ucraino per rivenderlo da un lato, brucia i campi dall’altro, bombarda i silos e impedisce alle navi di partire dai porti ucraini, visto che la marina militare controlla il Mar Nero.

Middle placement Mobile

“La Russia non ha mai bloccato le esportazioni di grano dai porti ucraini del Mar Nero”. Lo afferma oggi il ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov poco prima dell’atteso colloquio tra il presidente Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a Teheran, sul grano ucraino.

Dynamic 1

“Al contrario, stiamo facendo del nostro meglio per fornire due corridoi marittimi umanitari nel Mar Nero e nel Mar d’Azov”, ha precisato il ministero di Mosca. “I problemi sono l’alto rischio di mine e le minacce di Kiev di sparare alle navi. Ciò rende impossibile la navigazione sicura nelle sue acque territoriali”.