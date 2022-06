Putin: "L'Occidente usa l'Ucraina per sabotare la Russia e i suoi valori tradizionali"

globalist

30 Giugno 2022 - 22.59

Preroll

L’imperialista che fa il vittimista: l’Occidente sta usando «cinicamente» l’Ucraina per contenere la Russia e sabotare il suo desiderio di svilupparsi in linea con i valori tradizionali. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin visitando il quartier generale del servizio d’intelligence per l’estero. C’è da capire quali sarebbero i valori tradizionali che vuole perseguire Putin e con quali motivi?

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Il cosiddetto Occidente collettivo – ha affermato il presidente – basa le sue azioni sulla convinzione che il suo modello di globalismo liberale non ha alternative. E questo modello non è altro che una versione rivista del neocolonialismo, un mondo in stile americano, un modo per pochi selezionati in cui i diritti di tutti gli altri sono semplicemente calpestati».

Middle placement Mobile

«La chiara prova di questo – ha aggiunto Putin – è il destino di molti Paesi e nazioni del Medio Oriente, di altre regioni del mondo, e ora di milioni di persone in Ucraina che l’Occidente sta semplicemente usando in modo cinico come sacrificabili per i giochi geopolitici nel tentativo di contenere la Russia».