Guerra in Ucraina, Putin rimuove due generali ai vertici delle forze armate

25 Giugno 2022 - 10.44

Guerra in Ucraina e caos in Russia. Grande scossa ai piani alti di comando russo, secondo il Ministero della Difesa britannico che afferma: dall’inizio di giugno c’è stato un importante scossone al comando dell’esercito russo che ha portato alla rimozione del comandante delle forze aviotrasportate, il generale Andrei Serdyukov, e del comandante dell’esercito per la zona meridionale della Russia, il generale Alexandr Dvornikov.

La Difesa britannica afferma che quest’ultimo era probabilmente a un certo punto il comandante operativo generale delle forze d’invasione.

Secondo la Difesa britannica è possibile che il ruolo di Dvornikov venga trasferito al colonnello Sergei Surovikin, poiché il comando del sud continua a svolgere un ruolo centrale nell’offensiva russa nel Donbass. “Per oltre trent’anni, la carriera di Surovikin è stata perseguitata da accuse di corruzione e brutalità”, afferma il Ministero della Difesa.