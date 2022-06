Ucraina, gli 007 inglesi: "La Russia è pronta a schierare nuovi soldati in Donbass"

globalist

22 Giugno 2022 - 15.07

L’intelligence britannica ha stilato un nuovo bollettino sulla guerra in Ucraina, confermando le prossime strategie della Russia che intensificherà la propria presenza in Donbass.

“La Russia molto probabilmente si sta preparando a schierare un ingente numero di unità di riserva nel Donbass. Le autorità russe non diffondono il numero complessivo delle perdite militari in Ucraina dallo scorso 25 marzo”, osservano gli 007 di Londra. “ad ogni modo, l’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk diffonde i dati sulle sue perdite. Al 16 giugno, la Repubblica Popolare di Donetsk ha riconosciuto 2.128 militari uccisi in azione e 8.897 feriti dall’inizio del 2022”.

“Il tasso di perdite della Repubblica Popolare di Donetsk e’ equivalente a circa il 55% delle sue forze originarie, il che mette in luce lo straordinario logoramento che i russi e le forze prorusse stanno soffrendo in Donbass”, si legge ancora nell’aggiornamento, “è altamente probabile che le forze della Repubblica Popolare di Donetsk siano equipaggiate con armi e attrezzature obsolete. E’ probabile che, da entrambe le parti, la capacità di generare e dispiegare unità di riserva al fronte stia diventando cruciale per l’esito della guerra”.