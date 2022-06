Ucraina, gli 007 di Kiev: "La Bielorussia non si prepara ad attaccarci, ma se ci dovessero provare..."

globalist

22 Giugno 2022 - 22.29

Preroll

Guerra in Ucraina, che farà il fantoccio di Putin Lukashenko? «In questa fase non c’è nessuna minaccia da parte bielorussa, ve lo posso dire con assoluta fiducia. La situazione è completamente sotto controllo».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il capo dei servizi segreti ucraini, Kyrylo Budanov, dopo le notizie degli ultimi giorni su un nuovo incremento delle forze di Minsk nelle zone di frontiera.

Middle placement Mobile

«In Bielorussia continuano l’addestramento militare e il rafforzamento del confine e sono in corso una serie di azioni militari. Ma queste non mirano a combattere l’Ucraina in questa fase. Se avranno pensieri del genere, lo sapremo subito e insieme compiremo le azioni adeguate», ha aggiunto, citato dall’Ukrainska Pravda.