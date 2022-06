Volodymyr Zelensky: "La fine guerra dipende dall'attenzione del mondo"

globalist

21 Giugno 2022 - 17.04

Ucraina, c’è una speranza di pace? «La fine della guerra e le sue circostanze dipendono dall’attenzione del mondo. E’ per questo che ho bisogno di alleati. Serve gente come voi». A dirlo oggi è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in video collegamento con Cannes Lions, festival per l’industria creativa.

L’industria creativa deve fare di più per «promuovere il coraggio ucraino», ha detto Zelensky, citato dalla Cnn . «Credo che il potere della creatività umana sia maggiore di quello di uno stato nucleare bloccato nel passato», ha aggiunto, riferendosi alla Russia di Putin.