Ucraina, ecco perché il capo delle forze armate britanniche pensa che la Russia abbia perso strategicamente la guerra

globalist

17 Giugno 2022 - 10.06

Preroll

Il capo delle forze armate del Regno Unito è sicuro: Putin ha perso la guerra. Quanto meno, lo ha fatto strategicamente. E’ questo il parere di Sir Tony Radakyn, ammiraglio delle forze britanniche.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Russia ha già “strategicamente perso” la guerra in Ucraina e si trova ad essere ora una “potenza ridotta. Questo è un terribile errore della Russia. Non assumerà mai il controllo dell’Ucraina. Vladimir Putin ha perso il 25% della forza di terra russa solo per “piccole” conquiste e ne uscirà come una “forza ridotta” a vantaggio della Nato, ha aggiunto.

Middle placement Mobile

“La Russia ha già strategicamente perso. La Nato è più forte, Finlandia e Svezia stanno cercando di aderire”, ha proseguito. Putin potrebbe ottenere “successi tattici” nelle settimane a venire, a spese di un quarto dell’esercito del suo paese per progressi “piccoli” ed è ormai a corto di truppe e di missili hi-tech, ha sottolineato.