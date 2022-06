Gli Stati Uniti: "Siamo a conoscenza di un altro cittadino statunitense scomparso in Ucraina"

globalist

16 Giugno 2022 - 22.15

Preroll

L’amministrazione Biden è a conoscenza delle notizie secondo cui almeno un altro cittadino statunitense è scomparso in Ucraina durante l’intervento armato della Russia nel Paese. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ci sono notizie di un altro americano di cui non si sa dove si trovi? Non posso parlare nel particolare di quel caso. Sfortunatamente, non ne conosciamo tutti i dettagli”, ha detto Price durante una conferenza stampa. “La nostra comprensione era che questo individuo si era recato in Ucraina per imbracciare le armi”.

Middle placement Mobile

Gli altri due americani catturati

Dynamic 1

L’amministrazione Biden non può confermare le notizie secondo cui almeno due mercenari statunitensi sono stati catturati dall’esercito russo in Ucraina durante l’intervento armato in corso nel Paese. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

“Non possiamo confermare queste notizie. Non sappiamo dove si trovino. Stiamo lavorando molto duramente per saperne di più su questi americani che ora sono scomparsi. I nostri cuori sono con le loro famiglie durante questo momento difficile che stanno attraversando”, ha detto Jean-Pierre durante una conferenza stampa.

Dynamic 2

La portavoce della Casa Bianca ha invitato gli americani ad astenersi dal viaggiare in Ucraina a causa dei reali pericoli del conflitto. Ieri i media hanno riferito che i cittadini statunitensi Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni, sono stati catturati dalle forze russe vicino alla città di Kharkiv.

Il New York Post ha riferito che uno degli americani catturati è un veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e l’altro è un veterano dell’esercito americano.