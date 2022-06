Biden promette a Zelensky un altro miliardo di dollari in armi: artiglieria e sistemi missilistici

globalist

15 Giugno 2022 - 19.04

La guerra continua e purtroppo ogni giorno di più è chiaro che i progetti espansionistici di Putin sono più ampi e guardano il sud dell’Ucraina fino a sognare di prendere tutti i territori di Kiev che si affacciano sul Mar Nero diventando il ‘padrone’ dei commerci.

Il presidente Joe Biden ha parlato stamani con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a cui ha promesso l’invio di nuovi aiuti per un valore di un miliardo di dollari.

Lo riporta la Casa Bianca. «Ho informato il presidente Zelensky – scrive Biden – che gli Stati Uniti provvederanno un altro miliardo di dollari in assistenza sulla sicurezza, incluse artiglieria e armi di difesa, così come munizioni per artiglieria e sistemi missilistici avanzati di cui gli ucraini hanno bisogno per portare avanti le loro operazioni difensive nel Donbass».