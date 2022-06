globalist

7 Giugno 2022 - 14.23

Il senatore ex M5s Vito Petrocelli ed ex presidente della commissione Esteri del Senato, è stato incluso nella lista di proscrizione legata a presunte aderenze con il Cremlino. Sdegnata la sua risposta tramite twitter.

“Messo alla gogna per un’ indagine dei servizi per il Copasir. Voglio ricordare che il compito del Copasir è sorvegliare l’attività dei servizi, non quella dei parlamentari. È proprio il contrario, dovrebbe tutelare i parlamentari dall’attività dei servizi”