Guriyev: "Putin conta sulla stanchezza degli europei e molti utili idioti diffondono le sue notizie false"

globalist

31 Maggio 2022 - 21.26

Preroll

Putin ha un piano e dalla sua parte ci sono utili idioti che diffondono la sua disinformazionr. “Putin ha preparato questa operazione da tempo. Non so cosa avverrà al Cremlino, ma in Russia nessuno parla a favore della guerra. È importante capire che ciò avviene anche nel mondo degli affari».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così Sergey Maratovich Guriyev, economista russo, professore di economia presso gli Instituts d’Etudes politiques di Parigi al Festival Internazionale dell’economia in corso a Torino.

Middle placement Mobile

«Putin conta sulla stanchezza degli europei, e negli altri Paesi, e in molti in Occidente sono in molti gli gli idioti utili che diffondono notizie false. Così come c’è un limite all’accoglienza di alcuni Paesi come la Polonia» aggiunge.