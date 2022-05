Ucraina, da guerra di movimento a guerra di resistenza. Chi resisterà di più?

Umberto De Giovannangeli

22 Maggio 2022 - 12.23

Da guerra di movimento a guerra di resistenza. E’ lo scenario ucraino. Guerra di resistenza A tratteggiare il nuovo scenario è Anshel Pfeffer, analista militare di Haaretz, uno che di guerre se ne intende.

Scrive Pfeffer: “La guerra tra Russia e Ucraina, che la prossima settimana entrerà nel suo quarto mese, è diventata una guerra di logoramento. Lungo i 1.300 chilometri della regione del Donbass, i due eserciti stanno facendo solo piccoli guadagni, avanzando o ritirandosi al massimo di decine di chilometri.

Questa non è più una guerra di movimento. È una guerra di resistenza, che mette le economie e le popolazioni civili l’una contro l’altra, tanto quanto i loro eserciti.

A quanto pare, il presidente russo Vladimir Putin e la guerra che ha iniziato sono ancora popolari tra ampie fasce dell’opinione pubblica russa. Il problema di Putin è che i russi che lo sostengono appoggiano la guerra che lui ha venduto loro, che non è affatto una guerra ma una “operazione militare speciale” che per sua natura dovrebbe concludersi rapidamente e con successo. Con il passare del tempo – e con esso i funerali militari e i soldati che tornano a casa parlando delle loro esperienze – l’illusione sarà molto più difficile da mantenere. Per settimane i canali di propaganda del Cremlino hanno preparato il terreno per qualcosa di molto più grande, anche se non solo contro l’Ucraina: una “guerra contro la Nato” che darebbe a Putin la scusa necessaria per dichiarare ufficialmente la guerra, permettendogli di mobilitare le risorse della Russia e di inviare coscritti e riservisti nella mischia. Ma questa dichiarazione, che molti si aspettavano all’inizio della settimana scorsa, non è ancora arrivata. L’esitazione di Putin deriva probabilmente da due fonti. In primo luogo, i suoi consiglieri politici lo avvertono che la mobilitazione totale gli costerà il sostegno dell’opinione pubblica. In secondo luogo, i suoi generali avvertono che un milione di coscritti sarà più che inutile sul campo di battaglia senza l’equipaggiamento necessario e mentre gli ufficiali esperti necessari per addestrarli sono morti, feriti o impegnati a combattere.

Gli osservatori di Mosca sono in competizione tra loro, prevedendo quando i russi inizieranno a rivoltarsi contro Putin. Forse ad agosto, quando sarà impossibile ignorare quanto i battaglioni russi siano esausti e impoveriti da sei mesi a questa parte. O forse a settembre, quando i russi torneranno dalle loro vacanze e inizieranno a fare i conti con un lungo inverno di difficoltà economiche.

Le agenzie di intelligence occidentali, in particolare quelle degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, informano costantemente i media su quanto accade al Cremlino. Giovedì il Ministero della Difesa britannico ha riferito che il tenente generale Sergei Kisel è stato sollevato dal comando della 1a Armata di carri armati della Guardia dopo il fallimento dell’accerchiamento e della cattura di Kharkiv. Il viceammiraglio Igor Osipov è stato licenziato dal comando della Flotta del Mar Nero dopo l’affondamento dell’incrociatore da battaglia Moskva. Ma mentre l’intelligence occidentale ha raggiunto un livello di penetrazione impressionante, ci sono dettagli cruciali che nemmeno il Cremlino o lo Stato Maggiore russo conoscono.

Nessuno è sicuro di quanto siano ancora utilizzabili le attrezzature e le munizioni contenute nelle enormi scorte accumulate nelle regioni più lontane dell’era sovietica. Gran parte di esse sono state rubate nel corso degli anni dagli ufficiali che hanno venduto tutto ciò che potevano, sia per riempire le proprie tasche che per sfamare le truppe affamate. Un dettaglio particolarmente cruciale è il numero di razzi Grad utilizzabili rimasti.

Sin dalle prime settimane di guerra, è stato chiaro che le forze armate russe non dispongono di un numero sufficiente di munizioni guidate, lanciate da terra, dall’aria o dal mare, per una guerra su vasta scala. Per una maggiore potenza di fuoco, non ha altra scelta che i vecchi lanciatori multibarre Grad, entrati in servizio negli anni Sessanta. Ne ha ancora migliaia.

Se rimangono abbastanza razzi, e stiamo parlando di milioni, la Russia può continuare il suo sforzo bellico anche senza un’iniezione di truppe fresche, rendendo la vita degli ucraini nelle città vicine al fronte un incubo senza fine e impedendo un accumulo ucraino per una grande controffensiva.

La Russia può riavviare la produzione, ma ci vorranno mesi per ricostruire le linee di produzione smantellate decenni fa e ancora di più per raggiungere una capacità che possa aiutare l’esercito russo a tenere il territorio che ora controlla in Ucraina. Il numero di razzi Grad ancora presenti nelle scorte sovietiche può determinare la durata di questa guerra di logoramento.

Ma un altro dettaglio critico non può trovare risposta nemmeno dopo l’apertura di tutti i depositi di emergenza. Nessuno può dire con certezza quanto resteranno fermi i russi di tutti i giorni quando si renderanno conto che stanno combattendo una lunga ed estenuante guerra e che le sanzioni economiche sono destinate ad aumentare.

Da parte ucraina, le cose sono un po’ più chiare. Gli ucraini hanno un’idea più precisa dei loro vicini russi di ciò che stanno affrontando (anche se Kiev ha tenuto nascosto il numero delle vittime militari). Negli ultimi tre mesi, gli ucraini hanno dimostrato una notevole resistenza.

Dall’invasione del 24 febbraio, l’Ucraina è stata sottoposta alla legge marziale e alla mobilitazione generale. Non c’è carenza di personale, con riservisti e volontari dall’Ucraina e da tutto il mondo disposti a combattere, oltre a ufficiali stranieri esperti che aiutano nell’addestramento. Almeno per il momento, continuano ad arrivare armi ed equipaggiamenti militari dall’Occidente, favoriti dall’approvazione giovedì da parte del Senato degli Stati Uniti di altri 40 miliardi di dollari di finanziamenti per l’Ucraina.

La questione cruciale è quanto a lungo l’Ucraina, guidata dal suo principale presentatore, il presidente Volodymyr Zelensky, riuscirà a mantenere l’attenzione del mondo durante i mesi estivi, quando i politici occidentali preferiscono andare in vacanza piuttosto che approvare le forniture di armi.

In Europa, soprattutto nei principali Paesi che dipendono maggiormente dall’energia russa, come la Germania e l’Italia, le decisioni più difficili sulla rinuncia al gas russo devono ancora essere prese. In privato si parla di permettere alla Russia di conservare parte del territorio che ha conquistato, e il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che non bisogna “mai cedere alla tentazione dell’umiliazione”.

Giovedì, il Ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato che la Russia toglierà il blocco del Mar Nero, che separa l’Ucraina dai suoi mercati di esportazione, solo se le sanzioni occidentali saranno revocate. Milioni di tonnellate di grano ucraino inizieranno presto a marcire, con conseguente impennata dei prezzi alimentari globali.

Ma una missione della Nato per aprire le rotte del Mar Nero non è ancora in programma. Il voto del Parlamento europeo di giovedì per rimuovere i dazi doganali dalle esportazioni ucraine è di scarsa utilità quando l’unico modo per esportare le merci è la ferrovia e le reti di autotrasporti sono già a dura prova.

In Ucraina non mancano uomini e donne pronti a combattere, sia sul campo di battaglia che sul fronte interno. Ma la loro capacità di combattere a lungo potrebbe non essere all’altezza”.

Così Pfeffer.

Considerazioni che trovano riscontro a Mosca. Il ministro dei Trasporti russo Vitaly Savelyev ha affermato che le sanzioni hanno portato a seri problemi con la logistica in Russia. Mosca è stata costretta “a cercare nuovi corridoi logistici”, ha riferito il media indipendente russo Meduza. Dopo l’inizio della guerra russa contro l’Ucraina, il più grande operatore di container del mondo Maersk ha annunciato la cessazione delle sue attività in Russia e le società di logistica FedEx e Ups hanno smesso di consegnare merci. Inoltre, le compagnie marittime Msc, Hapag-Lloyd e Yang Ming hanno sospeso la prenotazione di navi verso la Russia. Inoltre, i paesi dell’Unione Europea, gli Stati Uniti e il Canada hanno chiuso anche i loro cieli.

Manovre sul campo

A fare il punto su Rid (Rivista italiana difesa) è Igor Markic. “Gli avvenimenti più importanti delle ultime ore – rimarca Markic – si registrano nel quadrante di Popasna, dove i Russi continuano ad avanzare verso ovest, con la linea del fronte che si sarebbe spostata di 11 km in questa direzione in un solo giorno. Le forze di Mosca hanno catturato ad ovest di Popasna i villaggi di Druzhba (5 km ad ovest), Trypillya (9 km a nordovest), Volodymyrivka (13 km ad ovest), Stryapivka (16 km ad ovest ), Nova Kam’yanka (18 km ad ovest). Le aree di Stryapivka e di Nova Kam’yanka si trovano a soli 3 km da Soledar e dalla strada (la T1302) che porta a Lysychansk e Severodonetsk, e che è fondamentale per il loro rifornimento. La puntata offensiva russa mira ad interrompere tale via di comunicazione verso Severodonetsk, che, sebbene non sia l’unica, risulta essere la strada più breve e veloce per raggiungere la città. È proprio Severodonetsk l’oggetto principale della contesa in questo momento, con i Russi che, oltre a minacciarne le linee di rifornimento, sono già arrivati nei sobborghi settentrionali. Inoltre, sempre in quest’area le forze russe hanno conquistato la città di Tritske (12 km a sud di Popasna). Più a nord, nell’Oblast di Kharkiv, gli Ucraini, che si erano spinti oltre il Seversky Donec in direzione del confine russo e della città di Vovchansk (da dove passano le linee di rifornimento russe per il fronte di Izyum), sono stati respinti dai Russi, che hanno riconquistato le cittadine di Rubizhne (una quarantina di chilometri a nordest di Kharkiv e situata sulla sponda est del Seversky Donec) e di Ternova (una decina di chilometri ad est di Rubizhne e a soli 3,5 km dal confine russo). La controffensiva russa intende ristabilire in quest’area una zona cuscinetto tra le linee del fronte e il confine, per impedire agli Ucraini di minacciare le linee di rifornimento che dal territorio russo si diramano verso il Donbass attraverso lo strategico nodo di Kupiansk. Spostandoci nel sud qualche giorno fa a Vishnevovoye, a sud di Zaporizhia, un attacco ucraino è stato respinto con pesanti perdite – si parla di una trentina di blindati/corazzati, tra cui anche alcuni carri T-72 forniti di recente dalla Polonia. La notizia, inizialmente data solo dal MoD russo, ci è stata confermata proprio oggi da nostre fonti locali. In generale, in questa fase della guerra i Russi stanno facendo valere soprattutto la superiorità e la potenza di fuoco della loro artiglieria – in particolare nel campo dei lanciarazzi campali pluritubo – ed un più efficace impiego nelle aree boscose del Donbass degli Spetsantz, che utilizzano un efficace tattica di swarming warfare. Proprio per cercare di riequilibrare l’inferiorità ucraina nel settore del supporto di fuoco indiretto, il Pentagono ha annunciato un ulteriore pacchetto da 100 milioni in aiuti militari, comprendente altri 18 cannoni da 155 mm M777 e 3 radar di controbatteria AN/TPQ-36”, conclude l’analista di Rid.

Armi alla Moldovia

La Gran Bretagna vorrebbe inviare armi anche in Moldovia per proteggerla dalla minaccia di invasione da parte della Russia, lo ha reso noto la ministra degli Esteri Liz Truss. Parlando al giornale britannico The Telegraph, Truss ha detto di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin resta determinato a creare una “grande Russia” anche se l’invasione dell’Ucraina non è riuscita ad ottenere i risultati sperati.

La Moldavia confina con l’Ucraina a sud-ovest e non è anch’essa un membro dell’alleanza Nato. Truss ha detto di avere in corso colloqui con gli alleati per assicurarsi che le difese della Moldavia possano scoraggiare qualsiasi attacco futuro. “Vorrei vedere la Moldavia equipaggiata secondo gli standard della Nato. Questa è la discussione in corso con i nostri alleati”, ha detto al Telegraph. “Putin è stato assolutamente chiaro riguardo alle sue ambizioni di creare una grande Russia. E se anche i suoi tentativi di prendere Kiev non hanno avuto successo, questo non significa che abbia abbandonato quelle ambizioni “, ha detto. Se i piani di Truss venissero adottati, i membri della Nato si troverebbero a fornire nuove armi moderne alla Moldavia, che potrebbe sostituire i suoi vecchi apparati risalenti all’era sovietica, e ad addestrare i suoi soldati su come utilizzarle.

La Moldavia secondo alcuni analisti potrebbe essere il successivo bersagliodi un’offensiva russa una volta terminato il conflitto ucraino.

Moldavia, nuovo membro “occulto” della Nato.