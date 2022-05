L'Ucraina: "Possiamo vincere la guerra entro l'anno". Ma a est i russi avanzano

globalist

15 Maggio 2022 - 10.49

Guerra in Ucraina, al momento la parola è solo alle armi. Ucraina non potrà sconfiggere la Russia «questo mese», ma potrà farlo «quest’anno». Lo ha scritto il consigliere presidenziale e negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak su Twitter. Kiev, ha aggiunto, «non è interessata a una guerra prolungata», ma per vincere ha bisogno essenzialmente di due cose dall’Occidente: «un vero embargo petrolifero» e rifornimenti di armi, in particolare «carri armati, aerei e artiglieria».

Il vice-segretario della Nato

L’Ucraina può vincere questa guerra». Così Mircea Geoana, vice segretario generale della Nato, arrivando all’incontro informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Alleanza, a Berlino.

«C’è stato un immenso supporto pubblico per l’Ucraina», aggiunge dopo l’Eurovision con le «congratulazioni», «da tutta l’Europa e dall’Australia» e «il messaggio che vogliamo mandare a Putin è che hanno iniziato la guerra più cinica e brutale dalla Seconda Guerra Mondiale». «Siamo uniti, siamo forti, continueremo – afferma – ad aiutare gli ucraini a vincere questa guerra».

Stato maggiore Ucraina: forze russe avanzano nelle aree orientali

Nonostante le perdite, le forze russe raggruppano le unità e stanno conducendo diverse offensive nell’Ucraina orientale, continuando ad avanzare nelle aree di Lyman, Sievierdonetsk, Avdiivka e Kurakhiv, lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, così come riportato da The Kyiv Independent.