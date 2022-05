Stoltemberg (Nato): "L'Ucraina può vincere questa guerra"

globalist

15 Maggio 2022 - 17.08

Preroll

Dichiarazioni bellicose che avrebbe fatto meglio ad evitare. “L’Ucraina può vincere questa guerra”: lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenuto al vertice informale dei Ministri degli Esteri dell’Alleanza tenutosi oggi a Berlino.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La guerra in Ucraina non sta andando nel modo in cui la Russia l’aveva pianificata: non è riuscita a conquistare Kiev, si stanno ritirando da Kharkiv, l’offensiva principale nel Donbass è ferma. La Russia sta mancando i suoi obbiettivi strategici”, ha continuato Stoltenberg.

Middle placement Mobile

“Gli ucraini stano difendendo coraggiosamente la loro patria: per aiutarli, gli alleati si sono impegnati a fornire e hanno fornito assistenza per un valore di miliardi di dollari”, ha ricordato Stoltenberg.

Dynamic 1

Infine, il Segretario generale ha ribadito che “la porta della Nato è aperta” per Svezia e Finlandia, definendo la loro decisione di presentare la propria candidatura all’adesione come “storica”.