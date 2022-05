Stoltemberg tradotto a metà, aveva detto: "Sarà il popolo ucraino a decidere sulla soluzione di pace"

globalist

8 Maggio 2022 - 18.20

Molti giornali hanno scritto: “La Nato non accetterà mai l’annessione illegale della Crimea”. Queste parole, pronunciate dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, hanno provocato un moto d’indignazione in Occidente: come si permette l’Alleanza Atlantica di boicottare una possibile intesa tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin“

E così è scoppiata la polemica che si basava sul fatto che fosse la Nato – e non l’Ucraina – a stabilire cosa dovesse fare il governo di Kiev.

Ma l’intervista data dal segretario della Nato è stata in parte fraintesa e in parte tradotta in maniera incompleta.

La frase completa era: “L’annessione illegale della Crimea non sarà mai accettata dai membri della Nato. Sosterremo l’Ucraina fino a quando il presidente Putin porterà avanti questa guerra”. Ma Poi era stato aggiunto: “Saranno però il governo e il popolo ucraino a decidere in maniera sovrana su una possibile soluzione di pace».

Come si vede cambia completamente il senso. Ossia che decide l’Ucraina. E se – per ipotesi – l’Ucraina accettasse di cedere la Crimea a quel punto l’annessione non sarebbe più illegale.