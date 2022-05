Nato, i socialdemocratici svedesi dicono sì all'adesione: "Ma niente armi nucleari nel paese"

globalist

15 Maggio 2022 - 17.58

Preroll

Svezia nella Nato, un sì condizionato per nondare troppi pretesti a Putin: il Partito socialdemocratico svedese, alla guida del paese, sosterrà la domanda per l’ingresso nella Nato. Lo si legge in un comunicato stampa.

OutStream Desktop

Top right Mobile



“Nella riunione di oggi, 15 maggio 2022 – si legge -, il consiglio del partito dei socialdemocratici ha deciso che il partito lavorerà affinché la Svezia faccia domanda di adesione alla Nato. I socialdemocratici lavoreranno quindi per garantire che la Svezia, se la domanda sarà approvata dalla Nato, esprima riserve unilaterali contro il dispiegamento di armi nucleari e basi permanenti sul territorio svedese”.