Kiev chiede un tribunale speciale per l'aggressione dell'Ucraina

8 Maggio 2022 - 11.54

Guerra in Ucraina e crimini di guerra: il ministro degli affari esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba invita il mondo a sostenere l’istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina per portare la leadership russa davanti alla giustizia. Lo dice in un tweet ripreso da Ukrinform.

«Abbiamo bisogno di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina per chiamare la leadership russa a risponderne. Ieri sono intervenuto alla prima conferenza internazionale su questo tema a Vilnius. Grato agli organizzatori e ribadisco il mio appello a sostenere la creazione del Tribunale», ha scritto Kuleba.

Il testo dell’appello per l’istituzione del tribunale speciale la bozza di dichiarazione preparata dal gruppo di lavoro sono stati approvati dal Ministro degli Affari Esteri di Kiev e firmati da decine di avvocati internazionali e ucraini e da ex giudici di tribunali internazionali. All’inizio di marzo, la Corte penale internazionale