Germania, gli 007: "Il 9 maggio possibili manifestazioni pro Russia con l'esposizione della lettera Z"

7 Maggio 2022 - 10.31

Guerra in Ucraina e propaganda russa: l’intelligence tedesca si aspetta possibili manifestazioni pro Russia in Germania il prossimo nove maggio, giorno in cui la Russia commemora la vittoria sovietica sui nazisti. “E’ una data ideale per essere usata dalla propaganda russa”, ha dichiarato il capo dell’agenzia di intelligence interna, Thomas Haldenwang, in un’intervista che sarà pubblicata domani da Die Welt.

“Il nove maggio ci aspettiamo attività pro Russia come sfilate di auto e dimostrazioni in tutta la Germania, probabilmente anche l’esposizione della lettera Z, diventata il simbolo dell’invasione russa dell’Ucraina“, ha detto Haldenwang, secondo quanto anticipato dalla Dpa.

Le autorità di sicurezza federali e dei singoli Lander si stanno quindi preparando a queste possibili manifestazioni lunedì prossimo, riportano i giornali del gruppo Funke, con la principale attenzione concentrata su Berlino e la Nord Renania Westphalia.

Anche se non vi sono indicazioni di progetti di usare la violenza, si avvisa del fatto che considerata “la carica emotiva” suscitata dalla ricorrenza, non può essere esclusa la possibilità di scontri.

“Nessuno dovrebbe dichiarare solidarietà con il governo criminale di Vladimir Putin”, ha detto il ministro delle Finanze, Christian Lindner, in un’intervista oggi ad un quotidiano, dicendosi “scioccato” per il fatto che durante una guerra scatenata dalla Russia in Europa i sostenitori di Putin possano strumentalizzare l’anniversario della resa del regime