Kiev svela il piano russo di invasione della Moldavia

2 Maggio 2022 - 11.13

L’Ucraina svela i piani della Russia sulla Moldavia. Mosca, infatti, avrebbe un piano per invadere la Moldavia ripetendo lo “scenario del Donbass”. Lo riferiscono media ucraini citando fonti dell’intelligence ucraina riportate da Suspiline.

Ci sarebbe una serie di indicatori che lasciano presagire un prossimo attacco alla Moldavia che ha un esercito di 3.250 soldati. In particolare, riferiscono i media, l’intelligence ucraina sta registrando alcune attività all’aeroporto di Tiraspol, la capitale de facto della Transnistria non riconosciuta.

Fonti affermano che la Russia prevede di far atterrare aerei da trasporto ed elicotteri in Transnistria che volano dalla Crimea occupata. Allo stesso tempo, a Chisinau sono previste rivolte e proteste. Tuttavia, queste informazioni contraddicono l’analisi delle agenzie di intelligence occidentali secondo cui la Russia non la possibilità di sorvolare in sicurezza senza che le difese aeree dell’Ucraina nella regione di Odessa non abbattano i suoi velivoli.