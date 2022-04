Kherson, i russi hanno sequestrato 35 amministratori locali e li hanno sostituiti con collaborazionisti

globalist

28 Aprile 2022 - 18.43

Le forze militari russe hanno sequestrato

Togliere di mezzo gli eletti per sostituirli con sindaci collaborazionisti la cui legittimità deriva solo dalle armi degli occupanti.

Infatti le forze militari russe hanno sequestrato 35 dei 49 rappresentanti locali della regione di Kherson dall’inizio della guerra, ha denunciato la garante per i diritti umani Ludmilla Denisova su Telegram, dopo che sono stati istituiti a Kherson e nella regione “amministrazioni miste civili militari” in sostituzione di quelle elette. Diciassette rappresentanti sono stati nel frattempo liberati, ma gli altri 18 rimangono in mano ai russi.

“Le forze russe rapiscono e torturano i residenti dei territori occupati provvisoriamente, saccheggiano siti che fanno parte del patrimonio culturale mondiale”, ha aggiunto.