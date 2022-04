Centrale nucleare di Zaporizhia, i russi negano l'accesso all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

globalist

28 Aprile 2022 - 17.54

Guerra in Ucraina, rischi nucleari: il Direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, si è detto “preoccupato” per il mancato accesso alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, controllata dalle forze russe.

“La situazione negli impianti nucleari ucraina è in cima alla mia lista di preoccupazioni” ha spiegato Grossi: “Il sito di Zaporizhia è ancora sotto controllo russo e il regolatore ucraino non può intervenire, ma occorre svolgere al più presto alcune operazioni, sia dal punto di vista delle ispezioni che della sorveglianza e della sicurezza”

“Le nostre consultazioni proseguono, prima di tutto con l’Ucraina ma anche con la Russia”, con i cui responsabili è previsto un incontro “nei prossimi giorni”, ha continuato Grossi.

Quanto alla notizia del sorvolo della centrale da parte di due missili russi a bassa quota, il Direttore generale dell’Aiea ha spiegato di aver ricevuto dei video: “Stiamo verificando ma se l’episodio venisse confermato sarebbe molto grave”.