Ucraina, bombe su Lyman: depressurizzato e bruciato il gasdotto

25 Aprile 2022 - 18.18

Guerra in Ucraina, pochi minuti dopo le 6 di questa mattina la direzione principale del servizio di emergenza statale nella regione di Donetsk ha ricevuto un rapporto di bombardamenti nella città di Lyman, nel distretto di Kramatorsk.

Depressurizzato e bruciato il gasdotto, ma non solo, perché durante gli scontri a fuoco c’è stato un altro bombardamento nel quale è rimasto ferito a una gamba da alcune schegge il comandante dell’Unità statale dei vigili del fuoco e di soccorso.

Ha ricevuto le cure primarie a Kramatorsk e sono in corso misure per trasportarlo in un ospedale nella regione di Dnipropetrovsk.