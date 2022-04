Il vice-sindaco di Mariupol: "130mila persone senza cibo e acqua, mentre i russi continuano a negare corridoi umani"

globalist

”A Mariupol 130mila persone sono senza cibo e acqua, mentre i russi continuano a negare corridoi umanitari”.

Lo ha detto il vice sindaco della città sud orientale ucraina Sergey Orlov a ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata, aggiungendo che ”all’inizio della settimana i russi avevano annunciato di voler fornire corridoi umanitari con 50 grandi pullman. Ma non è successo: avrebbero dovuto trasferire i nostri cittadini da Mariupol in territori controllati da ucraini, e i pullman alla fine erano 7 e li hanno trasferiti nella Repubblica di Donetsk sotto controllo russo dove sono giunti soltanto 3 pullman con circa 70 persone. Gli altri non sappiamo che fine abbiano fatto. I russi continuano a deportare e mentono, per non consentire agli ucraini di andare nei territori controllati dagli ucraini”.