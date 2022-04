Gli 007 italiani sulla nota della Russia: "Non risulta che 11 combattenti italiani siano morti in Ucraina, ma..."

globalist

24 Aprile 2022 - 18.44

Allo stato “non risulta” che 11 foreign fighter di nazionalità italiana sarebbero rimasti uccisi sul campo di battaglia in Ucraina in operazioni contro le forze russe.

È quanto riferiscono fonti italiane di intelligence qualificate, le quali tuttavia precisano che “sono in corso verifiche”.

La notizia è stata fatta pervenire dal ministero della Difesa russo a Palazzo Chigi attraverso canali diplomatici.

Come riporta il Corriere della Sera, finota l’unico “combattente” italiano morto di cui si è a conoscenza è

Edy Ongaro. Il 46enne veneziano è rimasto ucciso il 30 marzo da una bomba mentre combatteva con le

milizie separatiste del Donbass.

