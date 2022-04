Guerra in Ucraina, Berlino: "I criminali di guerra non potranno mai sentirsi al sicuro"

globalist

23 Aprile 2022 - 16.51

Preroll

“Possiamo assicurare che i criminali di guerra non potranno sentirsi al sicuro in nessun luogo al mondo. Di certo non saranno al sicuro in Germania”. A dichiararlo è stato il ministro della Giustizia del governo federale di Berlino, Marco Buschmann, intervenuto nel corso del congresso del Partito liberale (Fdp) nella capitale tedesca.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Abbiamo processato con successo i torturatori di Bashar al-Assad in Germania e consegneremo i criminali di Putin alla giustizia se riusciremo ad intercettarli”, ha affermato. Vladimir Putin – ha aggiunto – crede che quando le armi parlano, la legge taccia. Ma oggi possiamo dire: questa guerra di aggressione viola il diritto internazionale. Ogni sua giustificazione è una bugia”.