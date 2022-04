Lavrov fa l'innocente: "Il disastro umanitario dipende solamente dagli ucraini che usano i civili"

globalist

20 Aprile 2022 - 19.21

Preroll

Guerra in Ucraina, Lavrov rilancia la propaganda di Mosca: “L’esito dei negoziati dipende completamente dalla disponibilità di Kiev a tenere conto delle nostre richieste legittime”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di un colloquio telefonico con il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I due ministri, si legge in una nota del ministero degli Esteri russo, “nel contesto dell’operazione militare speciale per la liberazione del Donbass, hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione sul campo, in particolare riguardo Mariupol”.

Middle placement Mobile

“La parte russa ha sottolineato ancora una volta che tutta la responsabilità della difficile situazione umanitaria nelle aree dei combattimenti ricade sui battaglioni nazionalisti di destra ucraini, che usano i civili come ‘scudi umani’ “, si aggiunge nella nota.

Dynamic 1

“Siamo determinati a fare tutto quello che possiamo per sostenere l’Ucraina, perché vogliamo la vittoria dell’Ucraina. Per questo useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”.