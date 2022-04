Siriani, libici e i nazisti del gruppo Wagner: la Russia ha schierato 20 mila mercenari nel Donbass

globalist

19 Aprile 2022 - 19.35

I nazisti di Azov. E i nazisti del gruppo Wagner: la Russia ha schierato fino a 20mila mercenari, provenienti da Siria, Libia ed altre zone, nel Donbass, mandandoli a combattere senza equipaggiamento pesante o mezzi corazzati. E’ quanto ha affermato una fonte europea, citata dal Guardian, che spiega si stima che in Ucraina orientale vi siano circa 20mila mercenari, libici, siriani, insieme ad altri combattenti reclutati dal Wagner Group, l’esercito privato russo.

«Quello che posso dire è che abbiamo visto dei trasferimenti da queste aree, Siria e Libia, nel Donbass e questi individui vengono usati come massa contro la resistenza ucraina – spiega il funzionario europeo – sono fanteria, non hanno equipaggiamento pesante o mezzi».

La loro presenza ha un ruolo importante in questa seconda fase dell’offensiva russa in Ucraina tesa a quattro obiettivi, spiega ancora il funzionario: conquistare il Donbass, assicurare un collegamento di terra con la Crimea, in cui la presa di Mariupol è cruciale, occupare la prefettura di Kherson in modo da garantire la fornitura idrica alla Crimea, conquistare altri territori da usare come scambio nei negoziati. Mosca vuole raggiungere questi obiettivi in fretta, in modo da poter permettere a Vladimir Putin di dichiarare una sorta di vittoria alla sfilata del 9 maggio.