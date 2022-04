Moskva, la Russia ammette: abbattuto e affondato da un missile della Nato

globalist

18 Aprile 2022 - 16.38

Preroll

La Russia prima aveva negato ora invece conferma. La nave ammiraglia non è affondata da sola ma è stata colpita dagli ucraini. Ovviamente però in linea con la propaganda anti occidentale viene incolpata la Nato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il commentatore politico ed ex consigliere di Putin, Sergei Markov, ha dichiarato in un’intervista alla Bbc che il missile che ha colpito e affondato la nave da guerra russa Moskva era della Nato ed era stato trasferito in Ucraina a gennaio.

Middle placement Mobile

Nel corso dell’intervista – riporta ‘The Guardian’ – Markov ha ammesso che la perdita della nave è stata un fallimento da parte dell’esercito russo, spiegando però che c’è è dovuto al fatto che la Russia sta combattendo non solo l’Ucraina, ma una coalizione di grandi Stati, inclusi gli Usa.