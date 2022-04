Mariupol i russi scatenano l'attacco finale contro gli ucraini che non si sono arresi

globalist

17 Aprile 2022 - 19.39

Ultimo assalto: la battaglia per Mariupol sembra entrare nella sua fase decisiva. Le forze russe hanno appena attaccato l’acciaieria Azovstal in cui erano asserragliati gli ultimi difensori ucraini della città, dopo il loro rifiuto ad arrendersi. Lo riferiscono fonti statunitensi. Carri armati e mezzi di artiglieria russi hanno colpito quello che viene considerato come l’ultimo avamposto della resistenza di Mariupol, supportati dall’aviazione con bombardieri Su-25 e Tu-22M3.

Chechens after liberated urban area of Mariupol pic.twitter.com/J1CfshHwzQ — ZOKA (@200_zoka) April 17, 2022

Le dichiarazioni della mattina

Che nel è della ‘città martire’ che i russi vogliono conquistare per farla diventare teatro di una parata militare? “Mariupol non è caduta”. È quanto ha affermato, intervistato oggi da Abcnews, il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, aggiungendo che i militari ucraini continuando a controllare alcune parti della città.

Shmyhal ha poi confermato che questa settimana parteciperà ad incontro del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale a Washington per cercare ulteriori sostegni finanziari per Kiev.

Lo sbarco dal mare

Le forze russe potrebbero essere impegnate in queste ore nei “preparativi” per uno sbarco nella città portuale ucraina di Mariupol. In un aggiornamento sulla situazione sul terreno, il viceministro della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha infatti affermato oggi che il suo dicastero sta “verificando” informazioni giunte a Kiev su “preparativi nemici per un’operazione di sbarco navale” nella città assediata. Lo riporta Ukrinform.