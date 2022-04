Armi nucleari tattiche, Zelensky: "Prepariamoci alla possibilità che Putin le usi"

globalist

15 Aprile 2022 - 18.10

Armi nucleari tattiche? Il mondo dovrebbe prepararsi alla possibilità che Vladimir Putin utilizzi le armi nucleari.

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una intervista alla CNN. «Non solo io – ha detto – ma tutto il mondo, tutti i Paesi devono essere preoccupati: per loro la vita del popolo non vale niente».

Secondo Zelensky, «non dobbiamo pensare di avere paura, ma di essere pronti. E non è una questione che riguarda l’Ucraina, ma tutto il mondo». L’intervista completa andrà in onda sull’emittente Usa domenica mattina.