Gli 007: “Forze speciali britanniche e Usa presenti in Ucraina”

globalist

12 Aprile 2022 - 14.48

Preroll

Georges Malbrunot, giornalista di Le Figaro, ha dichiarato – citando una fonte dell’intelligence francese – che forze speciali britanniche e americane sono presenti in Ucraina dall’inizio dell’aggressione russa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Malbrunot scrive su Twitter, a commento della visita di sabato di Boris Johnson a Kiev: “La visita di Boris Johnson a Kiev conferma Londra come primo alleato dell’Ucraina. ‘Le unità di èlite delle forze speciali SAS sono state presenti in Ucraina dall’inizio della guerra, così come Delta americani’, ha confidato una fonte dell’intelligence francese. ‘I russi non l’ignorano, sanno cos’è la guerra segreta’, ha aggiunto la fonte”.