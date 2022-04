Zelensky accusa: "La Russia vuole catturare il Donbass e il sud dell'Ucraina"

globalist

3 Aprile 2022 - 11.14

Guerra in Ucraina, non è finita. Forse è solo cominciata la seconda fase. L’obiettivo della Russia è quello di «catturare sia il Donbass che il sud dell’Ucraina», ha denunciato il Presidente ucraino Volodymir Zelensky in un discorso nella tarda serata di ieri, precisando che le forze militari ucraine hanno ripreso il controllo delle zone intorno a Kiev e a Chernihiv. «Stiamo rafforzando le nostre difese lungo la direttiva orientale e nel Donbass», ha aggiunto. Zelensky ha denunciato che Kiev «non ha ancora ricevuto sufficienti sistemi anti missile occidentali».

Il Premier ungherese Viktor Orban è «di fatto l’unico leader europeo a sostenere Putin. Perché Budapest si oppone all’intera Europa, per cosa?», si è inoltre chiesto Zelensky, a poche ore dall’apertura delle urne in Ungheria per le elezioni legislative.

La decisione in merito all’evacuazione dei cittadini stranieri sarebbe stata presa dopo la richiesta del presidente turco Erdogan all’omologo russo Putin. «I nostri difensori – ha detto il presidente Zelensky in un video – continuano a riprendere il controllo delle comunità nelle regioni di Kiev e Chernihiv. Ci sono sempre più bandiere nazionali ucraine nelle aree che sono state temporaneamente occupate. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha fatto sapere che nel territorio di Donetsk e Lugansk sono stati respinti «sei attacchi» russi, distrutti «quattro carri armati, sei unità di veicoli corazzati e sette unità di veicoli nemici».

«Stiamo rafforzando le nostre difese nella direzione orientale e nel Donbass», ha spiegato Zelensky, secondo cui i russi vogliono «aumentare la pressione a est». «Qual è l’obiettivo delle truppe russe? Vogliono catturare – ha evidenziato – sia il Donbass che il sud dell’Ucraina. Qual è il nostro obiettivo? Proteggere noi, la nostra libertà, la nostra terra e il nostro popolo».

Mosca non nasconde che uno dei principali obiettivi dell’operazione è proprio «salvare» il Donbass. «La sovranità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk è stata riconosciuta dalla Federazione Russa», ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, al canale televisivo Bielorussia-24. «Abbiamo riconosciuto la loro indipendenza – ha continuato -, li abbiamo riconosciuti come stati indipendenti. L’operazione è iniziata su richiesta di queste due repubbliche. Uno dei principali obiettivi dell’operazione – ha aggiunto – è salvare queste repubbliche e ripristinare la loro statualità entro i confini del 2014, entro i confini fissati nelle costituzioni della Repubblica popolare di Lugansk e della Repubblica popolare di Donetsk»