Strage di Bucha, Blinken: "Crimini di guerra russi, i responsabili dovranno pagare"

globalist

3 Aprile 2022 - 17.59

Preroll

Guerra in Ucraina, Bucha, crimini di guerra e guerra di propaganda. Le immagini che fanno supporre crimini di guerra russi in Ucraina sono “un pugno allo stomaco”, ha detto in riferimento al massacro di Bucha il segretario di stato americano Antony Blinken, promettendo che l’America si unirà ai suoi alleati nel documentare le atrocità perché gli autori ne rendano conto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non possiamo diventare insensibili a questo. Non possiamo normalizzare questo. Questa è la realtà di ciò che accade ogni singolo giorno finché la brutalità della Russia contro l’Ucraina continua” ha detto Blinken alla Cnn.

Middle placement Mobile

“Non si può fare a meno di vedere queste immagini come un pugno nello stomaco. Abbiamo detto prima dell’aggressione della Russia che pensavamo probabile che avrebbero commesso atrocità. Dopo l’aggressione abbiamo affermato che crediamo che le forze russe abbiano commesso crimini di guerra e abbiamo lavorato per documentarli, per fornire le informazioni di cui disponiamo alle istituzioni. I responsabili devono renderne conto” ha detto il capo della diplomazia americana.