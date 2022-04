Ucraina, Zelensky: "Oltre alla vittoria sulla guerra gli ucraini non accetteranno altri risultati"

globalist

2 Aprile 2022 - 10.05

Guerra in Ucraina, la battaglia è arrivata al giorno 38 e sul campo emerge l’intenzione dei russi di allentare la morsa intorno a Kiev per concentrare le forze più a oriente e attaccare Kharkiv e rafforzare le posizioni nel Donbass che a questo punto vogliono interamente conquistare. Ma nel frattempo è ancora guerra di propaganda.

“Una vittoria della verità significa una vittoria per l’Ucraina e gli ucraini. La domanda è quando finirà. Questa è una domanda profonda. E’ una domanda dolorosa. Oltre alla vittoria, il popolo ucraino non accetterà alcun risultato”. Così il presidente ucraino Volodomyr Zelensky in un’intervista a Fox News. Alla domanda su che cosa “disposto ad accettare” al fine di garantire un accordo di pace, il presidente ucraino ha risposto: “Non scambiamo il nostro territorio. La questione dell’integrità territoriale e della sovranità è fuori discussione”.

“Ho attaccato io deposito russo? Non parlo di miei ordini”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky si è poi rifiutato di rispondere alla domanda se abbia ordinato lui l’attacco di venerdì al deposito di carburante russo a Belgorod, in territorio russo, dicendo che non parla di nessun ordine che dà come comandante in capo. “Ci sono cose che condivido solo con le forze armate dell’Ucraina”, ha detto. Precedentemente il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina aveva negato le accuse di Mosca secondo cui due elicotteri d’assalto ucraini avevano colpito la struttura a Belgorod.